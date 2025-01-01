Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AC-GT280 – аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes GT-280, емкость 2000 мАч, выходное напряжение 11,1 В.
Аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет сделать 300 импульсов на полной мощности вспышки. Имеет прочный корпус и байонетное крепление, что позволит быстро произвести его замену. Перед установкой аккумулятора в корпус вспышки убедитесь, что питание вспышки отключено.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Работай с цветом без бликов
Wansen