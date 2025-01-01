Falcon Eyes AC-GT280 аккумулятор

Описание

Аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет сделать 300 импульсов на полной мощности вспышки. Имеет прочный корпус и байонетное крепление, что позволит быстро произвести его замену. Перед установкой аккумулятора в корпус вспышки убедитесь, что питание вспышки отключено.

Характеристики: