Falcon Eyes AC-GT280 аккумулятор
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6444

Falcon Eyes AC-GT280 – аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes GT-280, емкость 2000 мАч, выходное напряжение 11,1 В.

Описание

Аккумулятор емкостью 2000 мАч позволяет сделать 300 импульсов на полной мощности вспышки. Имеет прочный корпус и байонетное крепление, что позволит быстро произвести его замену. Перед установкой аккумулятора в корпус вспышки убедитесь, что питание вспышки отключено. 

Характеристики:

  • тип аккумулятора – литий-ионный
  • емкость, мАч – 2000
  • номинальное напряжение, В – 11,1
  • время полного заряда, ч – 2
  • количество импульсов вспышки – до 300 на полной мощности
  • вес, г – 200
  • размер, мм – 105х54х63

