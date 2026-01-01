Technoline BC-450 зарядное устройство

Описание

Technoline BC-450 имеет встроенный ЖК-дисплей, с помощью которого можно легко контролировать и управлять параметрами зарядки (время, ток, емкость). Каждый аккумулятор заряжается по независимому каналу. «Умное» зарядное устройство автоматически будет поддерживать полный заряд аккумуляторов малой силой тока, если вы забыли вовремя его отключить. Устранить «эффект памяти» помогает функция разрядки. Также устройство само обнаружит поврежденные аккумуляторы, не подлежащие более перезарядке.

Характеристики: