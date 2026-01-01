images
Technoline BC-450 зарядное устройство

Technoline BC-450 зарядное устройство

Technoline
Артикул: NVF-5732

Technoline BC-450 – универсальное зарядное устройство от немецкой торговой марки Technoline. Модель представляет отличное сочетание цены и качества. 

Описание

Technoline BC-450 имеет встроенный ЖК-дисплей, с помощью которого можно легко контролировать и управлять параметрами зарядки (время, ток, емкость). Каждый аккумулятор заряжается по независимому каналу. «Умное» зарядное устройство автоматически будет поддерживать полный заряд аккумуляторов малой силой тока, если вы забыли вовремя его отключить. Устранить «эффект памяти» помогает функция разрядки. Также устройство само обнаружит поврежденные аккумуляторы, не подлежащие более перезарядке.

Характеристики:

  • типоразмер – AA, AAA       
  • электрохимическая система аккумуляторов – NiMh, NiCd
  • входное подключение ЗУ – сеть
  • индикация – ЖК-дисплей показывает в текущем времени для каждой батареи (напряжение, ток зарядки, текущую емкость)

