Technoline BC-250 зарядное устройство

Описание

Зарядное устройство Technoline BC-250 можно отнести к классу «продвинутых зарядников». Оно позволяет одновременно проводить зарядку пальчиковых аккумуляторов формата AA и AAA (как никель-кадмиевых, так и никель-металл-гидридных). Может заряжать четыре разноформатных аккумулятора с разной емкостью от 200мАh до 2600мАh фиксированным током 250мА. Кроме того, зарядное устройство в текущем времени выдает информацию о напряжении V, процессе заряда в % по каждому элементу питания.

Характеристики: