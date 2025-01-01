images
Technoline BC-250 зарядное устройство

Technoline BC-250 зарядное устройство

Technoline
Артикул: NVF-5733

Technoline BC-250 – универсальное зарядное устройство от немецкой торговой марки Technoline. Модель представляет отличное сочетание цены и качества.

Описание

Зарядное устройство Technoline BC-250 можно отнести к классу «продвинутых зарядников». Оно позволяет одновременно проводить зарядку пальчиковых аккумуляторов формата AA и AAA (как никель-кадмиевых, так и никель-металл-гидридных). Может заряжать четыре разноформатных аккумулятора с разной емкостью от 200мАh до 2600мАh фиксированным током 250мА. Кроме того, зарядное устройство в текущем времени выдает информацию о напряжении V, процессе заряда в % по каждому элементу питания.

Характеристики:

  • типоразмер – AA, AAA       
  • электрохимическая система аккумуляторов – NiMh, NiCd
  • входное подключение ЗУ – сеть
  • индикация – ЖК-дисплей показывает в текущем времени для каждой батареи (напряжение, ток зарядки, текущую емкость)

Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Арт. NVF-1080
Grifon LED-126 светодиодный осветитель
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED-126 – легкий накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки. Оснащен 126 яркими светодиодами и универсальной системой питания с возможностью использования четырех разных типов элементов.

Крепление к камере происходит с помощью холодного башмака с прижимным кольцом.

3 110 ₽
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Арт. NVF-5731
PANASONIC Eneloop Pro AA 2500 4BP (BK-3HCDE/4BE) аккумулятор
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Panasonic Eneloop Pro 2500 mAh  BK-3HCDE/4BE – отличное предложение для тех, кому нужны надежные аккумуляторы типа АА для питания устройств с большим энергопотреблением.

5 990 ₽
Хит
Calibrite ColorChecker Classic фотошкала
Арт. NVF-5730
Calibrite ColorChecker Classic фотошкала
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

ColorChecker Classic – мишень из 24 разработанных на основе научных исследований естественных, хроматических, первичных и монохромных окрашенных квадратов.

14 610 ₽
