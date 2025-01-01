Technoline BC-250 зарядное устройство

Зарядное устройство Technoline BC-250 можно отнести к классу «продвинутых зарядников». Оно позволяет одновременно проводить зарядку пальчиковых аккумуляторов формата AA и AAA (как никель-кадмиевых, так и никель-металл-гидридных). Может заряжать четыре разноформатных аккумулятора с разной емкостью от 200мАh до 2600мАh фиксированным током 250мА. Кроме того, зарядное устройство в текущем времени выдает информацию о напряжении V, процессе заряда в % по каждому элементу питания.
Характеристики:
- типоразмер – AA, AAA
- электрохимическая система аккумуляторов – NiMh, NiCd
- входное подключение ЗУ – сеть
- индикация – ЖК-дисплей показывает в текущем времени для каждой батареи (напряжение, ток зарядки, текущую емкость)