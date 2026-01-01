Kingma BM048 зарядное устройство двойное для NP-W235
KingMa
Артикул: MTG-3844

Kingma BM048 зарядное устройство двойное для NP-W235. Двойное зарядное устройство для аккумуляторов типа Fujifilm NP-W235. Модель имеет подключение посредством Type-C (не в комплекте) и micro USB кабеля, что позволяет заряжать батареи от стандартного сетевого адаптера, автозарядки или даже Power Bank. 

Описание

Характеристики:

  • Вид аккумулятора NP-W235
  • Материал АБС пластик
  • Вход 5V/2A
  • Выход 8.4V, 800 мА
  • Напряжение 7.2V
  • Габариты 22x56x90 мм
  • Вес с упаковкой 80 г
  • Порты Type-C, micro USB

