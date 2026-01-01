KingMa BM015 зарядное устройство двойное для NP-W126/126S
KingMa
Артикул: MTG-3827

KingMa BM015 зарядное устройство двойное для NP-W126/126S. Очень компактное зарядное устройство для аккумуляторов NP-W126. Поддерживает одновременную зарядку 2 батарей. Работает от USB (порт USB Micro B), что позволяет заряжать аккумуляторы не только дома, но и в дороге. 

Описание

Статус зарядки показывается с помощью двух светодиодных индикаторов: красный – батарея заряжается, зеленый – батарея заряжена. Имеется встроенная защита от повышенного напряжения / повышенной силы тока, короткого замыкания, избыточного заряда и так далее.

Характеристики:

  • Ток на вход: 5В 2А
  • Ток на выход: 600 мА х 2 
  • Размер: 80 х 64 х 25 мм
  • Вес: 85 г

Совместимые камеры:

  • Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-M1
  • Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
  • Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T100, X-T200
  • Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1
  • Fujifilm X-S10
  • Fujifilm X100F, X100V
  • FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
