Fujimi FJ-UNC-VBG260 зарядное устройство USB + адаптер питания

Артикул: NVF-7059

Fujimi FJ-UNG-VBN260 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В.

На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.