Fujimi FJ-UNC-LI90 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi
Артикул: NVF-7049

Fujimi FJ-UNC-LI90 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В.

На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

Описание

Характеристики

  • материал - пластик
  • цвет - черный
  • входное напряжение - DC 5V, 1-2 A
  • выходное напряжение - DC 8.4V, 600 mA
  • интерфейс подключения - micro USB
  • размер, мм - 85х54х18 мм

Видео

