Fujimi FJ-UNC-BP511A зарядное устройство USB + адаптер питания

Аккумулятор Fotokvant BP-511 емкость 1800 mAh.
Аккумулятор типа Canon BP-511. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 1800 mAh.
Fujimi FJ-UNC-BP511A – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
