images
images
images
Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания

Fujimi
Артикул: NVF-7037

Fujimi FJ-UNC-BLS5 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

Описание

Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Поворотные столы для 3D-съемки Fotokvant SM- . Как работает разметка
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера