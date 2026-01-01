Fujimi FJ-UNC-BLS5 зарядное устройство USB + адаптер питания

Артикул: NVF-7037

Fujimi FJ-UNC-BLS5 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.