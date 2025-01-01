Артикул: MTG-1839

Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство.

Интеллектуальное зарядное устройство (сетевой адаптер) Falcon Eyes QC-20W PD подходит для подзарядки осветителей и других устройств со встроенным аккумулятором, поддерживающих протокол быстрой зарядки Power Delivery. Зарядное устройство имеет несколько уровней защиты - в том числе от перезарядки, перегрева и коротких замыканий. Полная защита как аксессуара, так и заряжаемых устройств. Falcon Eyes QC-20W PD оснащен с европейской вилкой и портом USB Type-C, в комплект входит кабель питания USB-Type C – Type C.