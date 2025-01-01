images
images
images
-15 %
Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство
Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство
Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство

Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство

Falcon Eyes
Артикул: MTG-1839

Falcon Eyes QC-20W PD зарядное устройство. 

Интеллектуальное зарядное устройство (сетевой адаптер) Falcon Eyes QC-20W PD подходит для подзарядки осветителей и других устройств со встроенным аккумулятором, поддерживающих протокол быстрой зарядки Power Delivery. Зарядное устройство имеет несколько уровней защиты - в том числе от перезарядки, перегрева и коротких замыканий. Полная защита как аксессуара, так и заряжаемых устройств. Falcon Eyes QC-20W PD оснащен с европейской вилкой и портом USB Type-C, в комплект входит кабель питания USB-Type C – Type C.

Описание

Характеристики:

  • Модель QC-20W PD
  • Питание 100-240В 50-60Гц 0.8A
  • Выход постоянного тока 5В/3A 9В/2.25A 12В/1.66A USB Type-C
  • Общая выходная мощность PD 20Вт макс.
  • Материал корпуса ABS пластик
  • Размер 80х42х27мм
  • Вес 40г.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Как заменить стекло на телесуфлере. Pixaero Mobus
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера