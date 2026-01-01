Logocam V-Pack 110 ECO аккумулятор

Артикул: DAN-1762

Литий-ионная аккумуляторная батарея Logocam V-Pack 110 ECO с номинальным напряжением 14,4В и емкостью 110 Втч.

Батарея предназначена для использования с профессиональными видеокамерами SONY DSR-250, DSR-300, DSR-370, DSR-390, DSR-400, DSR-450, DSR-500, DSR-570 и др.


Описание

Батарея имеет компактный корпус и оснащена разъемом PowerTap (AB 2 пин) для подключения внешней нагрузки. 

Может применяться в качестве замены для батарей SONY cерий BP-L и BP-GL, а так же IDX Endura Li-Ion Batteries E-50, E-50S, E-80S, E-10.

Характеристики:

  • максимальный ток нагрузки, А - 5
  • рабочая температура (заряд/разряд), град. – 0 - 45 / -20 - +60
  • температура хранения, град. - -20 - +45
  • выходное напряжение, В - 14,4
  • рекомендуемый ток заряда, А - < 3,5
  • емкость, Втч (Ач) - 110 (7,6)
  • максимальная нагрузка, Вт - 75
  • вес, кг - 0,77
  • размер, мм - 127x90x52

