Logocam CH-102 V зарядное устройство

Logocam
Артикул: DAN-1763

Зарядное устройство Logocam CH-102 V для одновременного заряда двух аккумуляторов с креплением типа V-Lock.

Двухканальное зарядное устройство предназначено для зарядки батарей с посадочной площадкой типа V-Lock. Устройство можно использовать для обслуживания литий-ионных батарей с номинальным напряжением 14,4 вольт. Также оно может использоваться как источник питания с напряжением 15 В, 4 А. Устройство позволяет проводить зарядку в автоматическом режиме, а также имеет индикацию режимов заряд и завершение заряда. Оборудовано встроенной защитой от перезаряда аккумуляторов.


Описание

Характеристики:

  • рабочая температура (заряд/разряд), град. - -10 до +35
  • выходное напряжение, В - 15 DC
  • напряжение питания, В/Гц - 90 - 240/47 - 63
  • рекомендуемый ток заряда, А – 2,25
  • количество каналов заряда - 2
  • тип посадочной площадки         - V-Lock
  • максимальная нагрузка, Вт - 50
  • вес, кг - 0,94
  • размер, мм - 76х231х145

