KingMa EN-EL15 2400mAh аккумулятор

Арт. DAN-4823

Светодиодный осветитель Falcon Eyes BloggerKit.

Осветитель состоящий из двух LED-панелей (bi-color), мощностью 50 Вт. Конструктивно предусмотрена плавная регулировка цветовой температуры 3000-6500 К и мощности от 0 до 100%. Устанавливается на шпигот 5/8", имеет держатель для смартфона шириной до 86 мм и USB-порт.