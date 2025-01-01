images
Jinbei QH-Y100 Photographic Table стол для предметной съемки

Jinbei QH-Y100 Photographic Table стол для предметной съемки

Jinbei
Артикул: NVF-6741

Jinbei QH-Y100 Photographic Table – стол для предметной съемки размером 100×240 см с пластиковым покрытием.

Внимание! Осветительные приборы в комплектацию стола не входят!

Описание

Пластиковое покрытие стола имеет однородную и ровную структуру, а так же является жестким – предметы будут располагаться без опасности их падения. Сборкe стола следует начинать с вертикальных стоек с наклонными направляющими. В этом случае процесс сборки будет недолгим и понятным. Для разнообразных композиций применяют дополнительные цветные пластиковые фоны (приобретаются отдельно). Спинка стола регулируется плавно и принимает угловое положение от 90* до  0* горизонтально. При монтаже пластик стола располагают глянцевой стороной вниз, а матовой вверх.

Комплектация

