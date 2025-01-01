Jinbei QH-Y100 Photographic Table стол для предметной съемки

Описание

Пластиковое покрытие стола имеет однородную и ровную структуру, а так же является жестким – предметы будут располагаться без опасности их падения. Сборкe стола следует начинать с вертикальных стоек с наклонными направляющими. В этом случае процесс сборки будет недолгим и понятным. Для разнообразных композиций применяют дополнительные цветные пластиковые фоны (приобретаются отдельно). Спинка стола регулируется плавно и принимает угловое положение от 90* до 0* горизонтально. При монтаже пластик стола располагают глянцевой стороной вниз, а матовой вверх.