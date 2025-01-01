FST LT-80 лайт-куб 80 см

Артикул: OLE-0822

FST LT-80 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 80х80х80 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.