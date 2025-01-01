FST LT-80 лайт-куб 80 см

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.
FST LT-80 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 80х80х80 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.
Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.
Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.
