FST LT-80 лайт-куб 80 см

FST
Артикул: OLE-0822

FST LT-80 – лайт-куб для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, вшитых по периметру куба. Размер фотобокса 80х80х80 см. В комплекте четыре фона: черный, белый, синий и красный.

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. NVF-2381
Grifon SBQ-30160 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30160 – жаропрочный софтбокс (стрипбокс) для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х160 см. Байонет Bowens. Вес - 1,7 кг.

7 560 ₽
В корзину
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Арт. FTR-588
Grifon TI W-026 фон пятнистый бежево-зеленый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый бежево-зеленый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Арт. FTR-612
Grifon TI W-122 фон пятнистый светло-бирюзовый 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-бирюзовый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Арт. FTR-616
Grifon TI W-257 фон пятнистый светлый цвета сирени с желтым 3х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon - пятнистый светлый цвета сирени с желтым.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 280 ₽
В корзину
-10 %
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Арт. OLE-0835
FST SB-040 софтбокс 80x120 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 22 дн, 7 ч

FST SB-040 – жаропрочный софтбокс со съемной тканевой решеткой для создания различных световых эффектов. Используется  для получения мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Оснащен специальными вентиляционными отверстиями, благодаря которым его можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Вт. Байонет Bowens. Размер, см – 80x120.

-10 %6 650 ₽
5 980 ₽
В корзину

