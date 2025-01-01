Fotokvant BOX-22LED фотобокс c LED освещением

Cтандартный фотобокс 40х40х40 см для предметной бестеневой съемки.
В комплект дополнительно входят четыре фона – черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant BOX-22LED – портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Вы сможете получить студийного качества изображение, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобраном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру.
Характеристики:
Fotokvant BP-0204 RED - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, красного цвета.
Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.
Размер фона - 21х48 см.