Fotokvant BOX-22LED фотобокс c LED освещением
Артикул: NVF-6623

Fotokvant BOX-22LED – портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.

Вы сможете получить студийного качества изображение, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобраном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру.

Описание

Характеристики:

  • материал – акрил и ABS-пластик
  • питание – 5В 1A
  • цвет – белый
  • размер, см – 22,6х23х24

Комплектация

  • Фотобокс раскладной - 1 шт.
  • Шнур питания от USB-разъема - 1 шт.
  • Фон белый - 1 шт.
  • Фон черный - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.

