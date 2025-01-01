Fotokvant BOX-22LED фотобокс c LED освещением

Артикул: NVF-6623

Fotokvant BOX-22LED – портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.

Вы сможете получить студийного качества изображение, не прилагая массы усилий и используя минимальное количество студийных приборов. В разобраном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, так как имеет магнитную структуру.