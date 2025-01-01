images
images
SmallRig 3384B Professional Vlogging Live Streaming Kit комплект универсальный для смартфона
SmallRig
Артикул: OLE-1998

 Комплект включает в себя клетку для смартфона, настольный штатив, держатель для пауэрбанка, две боковые рукоятки, светодиодную лампу, микрофон и другие дополнительные аксессуары. 

Описание

Светодиодный осветитель мощностью в 5Вт крепится на холодный башмак. Питание осветителя от встроенной аккумуляторной батареи емкостью 2200 мАч. Лампа имеет регулируемую температуру 2700K-6500K, CRI: 95+. 

Боковые ручки, входящие в комплект, совместимы только с клетками для смартфонов SmallRig. 

Универсальная клетка совместима со смартфонами с шириной корпуса от 62 до 86 мм. 

Держатель Power совместим с внешними аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм. 

Микрофон совместим со следующими моделями смартфонов: iPhone, Xiaomi 6 / 8 / 8se / 9 / MIX2 / NOTE3 / 10, HUAWEI Mate 10 / P20/ Mate 20 / Mate 20X(5G)/ P30 / Mate 30 / P40, Honor 20 / Magic2 / V20 / V30 / 9X / 30, Google Pixel 2 / 3 / 4, Sony XZ2 / XZ3, Nokia 8, OnePlus 6T / 7 Pro / 8, OPPO FINDX2 / Reno4 / ACE2, VIVO IQOO3 / X50 Pro / Y50,, Samsung A8S / A80 / A90 / NOTE10 / S20 series / A71
Список поддерживаемых моделей постоянно обновляется. Если вашего смартфона нет в списке, это не означает, что он не поддерживается. Для подключения микрофона к некоторым моделям смартфонов, например, OPPO, VIVO и OnePlus, может потребоваться использование кабеля OTG.

Комплектация

  • Клетка для смартфона - 1 шт.
  • Настольный штатив - 1 шт.
  • Держатель внешнего аккумулятора - 1 шт.
  • Боковая рукоятка - 2 шт.
  • Холодный башмак - 1 шт.
  • Осветитель - 1 шт.
  • Микрофон - 1 шт.
  • Шестигранный ключ - 4 шт.
  • Кабельная стяжка - 2 шт.
  • Винт - 2 шт.
  • Зарядный кабель Type-C - 1 шт.
  • Амортизирующее крепление - 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Ворсовая ветрозащита - 1 шт.
  • Кабель miniJack TRS - 1 шт.
  • Кабель miniJack TRRS - 1 шт.

Видео

