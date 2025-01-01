images
Phottix (86539) отражатель Full-Frame 150 см бело-серебряный

Phottix (86539) отражатель Full-Frame 150 см бело-серебряный

Phottix
Артикул: NVF-2704

Phottix (86539) Full-Frame – отражатель представляет собой алюминиевую рамку размером 1х1,5 м со съемными панелями. Используется в качестве белой отражающей панели и серебряной поверхности для рассеивания жесткого света от вспышки или студийного осветителя. За счет алюминиевой рамки отражатель имеет более устойчивую конструкцию и может легко монтироваться на стойке.

Описание

Phottix (86539) отражатель Full-Frame 150 см бело-серебряный

Комплектация

  • Отражатель Full-Frame.
  • Белая отражающая панель.
  • Белая/серебряная панель.
  • Рукоятка.
  • Крепление для пояса.
  • Выдвижной шест.
  • Сумка для переноски.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Эдуард Буба
Эдуард Буба
Эдвард Кертис
Эдвард Кертис
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Movie Yeah MY Skater-Dolly - Обзор
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера