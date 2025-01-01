Phottix (86539) отражатель Full-Frame 150 см бело-серебряный

Артикул: NVF-2704

Phottix (86539) Full-Frame – отражатель представляет собой алюминиевую рамку размером 1х1,5 м со съемными панелями. Используется в качестве белой отражающей панели и серебряной поверхности для рассеивания жесткого света от вспышки или студийного осветителя. За счет алюминиевой рамки отражатель имеет более устойчивую конструкцию и может легко монтироваться на стойке.