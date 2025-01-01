Phottix (86539) отражатель Full-Frame 150 см бело-серебряный

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (86539) Full-Frame – отражатель представляет собой алюминиевую рамку размером 1х1,5 м со съемными панелями. Используется в качестве белой отражающей панели и серебряной поверхности для рассеивания жесткого света от вспышки или студийного осветителя. За счет алюминиевой рамки отражатель имеет более устойчивую конструкцию и может легко монтироваться на стойке.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов