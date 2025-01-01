Falcon Eyes URN-48GW зонт-отражатель 101 см

Grifon CB08-03 – сумка для хранения и транспортировки длинных стоек
Сумка изготовлена из прочного материала, отличается долговечностью и высоким качеством изготовления. Размеры, см – 25х35х85. Вес - 2,5 кг.
Двусторонний фотозонт Falcon Eyes URN-48GW имеет съемную поверхность, поэтому с его помощью легко получать мягкий рассеянный свет золотистого оттенка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Falcon Eyes HC-67 – сотовая насадка для портретного рефлектора. Применяется для создания более направленного светового потока. Снабжена креплением для установки в софтрефлектор диаметром 67 см.
Falcon Eyes URK-48TSB1 – двусторонний фотозонт со съемной поверхностью с помощью которого обеспечивается высокий уровень контрастности изображения. Диаметр купола 101 см.
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке.
Falcon Eyes SR-69T(BW) – большая портретная тарелка. Рефлектор обеспечивает прекрасный мягкий, рассеянный направленный свет.
Универсальный рефлектор Beauty Dish необходим фотографам, занимающимся модной и beauty-фотографией. Оснащен байонетом Bowens. Диаметр 69 см
Стойка легкая Fotokvant LS-3000.
Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.
