Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см

Артикул: VBR-139

Фотозонт Falcon Eyes UR-48G позволяет получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка.

Также он применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.

