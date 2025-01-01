Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см

Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.
Фотозонт Falcon Eyes UR-48G позволяет получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка.
Также он применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.
Алюминевый рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° со встроенным креплением для зонта, байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°.
