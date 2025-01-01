images
Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см
Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-139

Фотозонт Falcon Eyes UR-48G позволяет получить мягкий рассеянный свет золотистого оттенка.

Также он применяется для придания фотоснимкам оригинального светотеневого рисунка. Диаметр купола 101 см. Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 450 г.

Описание

Falcon Eyes UR-48G зонт-отражатель 101 см

Grifon S-101 зонт серебряный 101 см
Арт. FTR-947
Grifon S-101 зонт серебряный 101 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon S-101 зонт серебряный на отражение. Диаметр 101 см. Вес - 300 г.

980 ₽
В корзину
-20 %
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Арт. DAN-8723
Godox RFT-17 Pro 110° рефлектор 15 см под зонт с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 9 дн

Алюминевый рефлектор Godox RFT-17 Pro 110° со встроенным креплением для зонта, байонетом Bowens, диаметром 15 см, уголом рассеяния 110°.

-20 %4 190 ₽
3 350 ₽
В корзину

