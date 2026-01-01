images
Raylab RUGB-110 зонт золотой 110 см

Raylab
Артикул: OLE-0894

Raylab RUGB-110 – двусторонний зонт-отражатель золотой внутри и черный снаружи. Используется для получения теплого полумягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и  выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр 110 см.

Fotokvant UR-008 пузырьковый уровень диаметром 8 мм
Fotokvant UR-008 пузырьковый уровень диаметром 8 мм
Fotokvant UR-008 пузырьковый уровень диаметром 8 мм
Пузырьковый уровень димаетром 8 мм Fotokvant UR-008

Акриловый пузырьковый уровень. Установленный на штативе поможет выровнять камеру в горизонтальной плоскости. Диаметр - 8 мм.

Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Fotokvant PRP-003 призма хрустальная 150х30 мм для спецэффектов для фото
Хрустальная призма Fotokvant PRP-003 для спецэффектов.

Треугольная хрустальная призма для создания спецэффектов в фотографии и видеографии, изготовлена из оптического стекла К9. Размер - 150х30 мм. Вес нетто - 165 гр.

