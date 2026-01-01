Raylab RUGB-110 зонт золотой 110 см

Артикул: OLE-0894

Raylab RUGB-110 – двусторонний зонт-отражатель золотой внутри и черный снаружи. Используется для получения теплого полумягкого рассеянного освещения с минимальными тенями. Прекрасно подойдет для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Диаметр 110 см.