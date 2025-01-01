Phottix Para-Pro (85345) студийный зонт-отражатель 182 cм (72") черный/серебро

Артикул: NVF-775

Phottix Para-Pro (85345) – светопроницаемый зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Белые стекловолоконные спицы позволяют получить более четкое отражение и блики.

Зонт относится к новому поколению «сквозных» зонтов, имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.