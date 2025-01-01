Phottix Para-Pro (85345) студийный зонт-отражатель 182 cм (72") черный/серебро

Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Phottix Para-Pro (85345) – светопроницаемый зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Белые стекловолоконные спицы позволяют получить более четкое отражение и блики.
Зонт относится к новому поколению «сквозных» зонтов, имеет повышенную прочность для надежной работы в студии или на выезде.
Fotokvant PRB-004 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.
