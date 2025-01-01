images
Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов
Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов

Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов

Phottix
Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.

Диаметр купола 152 см.

 

Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов

Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.

2 480 ₽
Superior фон пластиковый 1,37х2,0 м белый на просвет
Superior фон пластиковый 1,37х2,0 м белый на просвет
Superior – пластиковый студийный фон на просвет, применяют для предметной съемки.

Он имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит также и для макрофотографии. Толщина фона - 0,24 мм.
Снижает экспозицию на один стоп. Размер, м – 1,37х2,0. Цвет – белый. 

3 080 ₽
Fotokvant U-152T фотозонт белый на просвет 152 см
Fotokvant U-152T фотозонт белый на просвет 152 см
Fotokvant U-152T – фотозонт белый на просвет, диаметр – 152 см.

Зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Просветный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуальный аксессуар для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке. Диаметр купола – 152 см.

4 680 ₽
Видео

Марк Рибу
Марк Рибу
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

