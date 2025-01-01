Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов

Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (85360) – белый зонт для студийной съемки. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени, блики. Легко складывается и удобен при транспортировке.
Диаметр купола 152 см.
Superior – пластиковый студийный фон на просвет, применяют для предметной съемки.
Он имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит также и для макрофотографии. Толщина фона - 0,24 мм.
Снижает экспозицию на один стоп. Размер, м – 1,37х2,0. Цвет – белый.
Fotokvant U-152T – фотозонт белый на просвет, диаметр – 152 см.
Зонт позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Просветный зонт большого размера – необходимый аксессуар в студии любого профессионального фотографа. Особенно актуальный аксессуар для портретной и полноростовой съемки, а также широко используется в рекламной съемке. Диаметр купола – 152 см.
