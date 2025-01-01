Phottix (85355) зонт-рассеиватель студийный белый 152 cм 60 дюймов

Арт. NVF-7113

Superior – пластиковый студийный фон на просвет, применяют для предметной съемки.

Он имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит также и для макрофотографии. Толщина фона - 0,24 мм.

Снижает экспозицию на один стоп. Размер, м – 1,37х2,0. Цвет – белый.