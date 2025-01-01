images
Phottix (85344) студийный зонт-отражатель серебро Para-Pro 152 см 60 дюймов

Phottix
Артикул: FTR-1478

Phottix Para-Pro (85344) – зонт-отражатель, предназначен для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Стекловолоконные спицы более упругие и легкие. Зонт обеспечивает высокий уровень контрастности изображения. Зонты серии Para-Pro выдержат самые суровые условия работы на натуре или в студии.

Диаметр купола 152.

 

 

Софтбокс или зонтик? Какой модификатор света и в каких случаях следует использовать фотографу?

Комплект света для домашней фотостудии. Как выбрать студийное оборудование?

