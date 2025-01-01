Falcon Eyes SBQ-4545 софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Артикул: VBR-483

Falcon Eyes SBQ-4545 BW – жаростойкий софтбокс для установки на осветители и студийные вспышки Falcon Eyes. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм, благодаря этому квадробокс можно использовать с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт.

Софтбокс оснащен специальными вентиляционными отверстиями. Байонет Bowens.