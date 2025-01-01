images
Falcon Eyes SBQ-30160 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Falcon Eyes
Артикул: VBR-481

Falcon Eyes SBQ-30160 BW – жаропрочный стрипбокс с сотами.

Предназначен для работы с осветителями и студийными вспышками. Байонен Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,9 кг.

Описание

Изготовлен из специального жаропрочного капрона толщиной 0,1 мм, что позволяет использовать софтбокс с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Имеет специальное вентиляционное отверстие. Размер освещающей поверхности: 30х160 см.

