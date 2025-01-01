Falcon Eyes SBQ-30160 BW софтбокс с сотами для галогенного осветителя

Grifon CL-35F – крепление-зажим для установки адаптера или зонта.
Используется для монтажа студийного оборудования на трубы и стойки диаметром до 35 мм. Оборудован втулкой 5/8 дюйма. Вес - 0,3 кг.
Falcon Eyes SBQ-30160 BW – жаропрочный стрипбокс с сотами.
Предназначен для работы с осветителями и студийными вспышками. Байонен Bowens (сменное кольцо, диаметр 145 мм). Вес - 0,9 кг.
Изготовлен из специального жаропрочного капрона толщиной 0,1 мм, что позволяет использовать софтбокс с источниками постоянного света мощностью до 1000 Ватт. Имеет специальное вентиляционное отверстие. Размер освещающей поверхности: 30х160 см.
Colorama Polar White 582 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Fotokvant Color Kit (8340) – комплект конверсионных фильтров для контроля над цветовой температурой различных по типу источников света, создании на базе совмещения цветовых температур множества эффектов, а также для имитации различных условий освещения. В комплекте основные цветные, конверсионные, диффузные и нейтрально-серые фильтры для решения большинства задач, возникающих при съемке в студии, в интерьере, на пленэре. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. Количество, шт. – 24. Цветов в наборе – 12.
