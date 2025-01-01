Falcon Eyes FEA-SB 7575 софтбокс для студийной вспышки

Москва
Falcon Eyes FEA-SB 7575 – софтбокс с серебряной отражающей поверхностью для импульсных источников освещения.
Размер 75х75 см. Байонет FEDE (байонетное кольцо сменное).
Аксессуар представляет собой отражатель, внешний и внутренний рассеиватели, несущий каркас (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Falcon Eyes). Для установки FEA-SB 7575 на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать переходные кольца диаметром 145 мм (приобретаются отдельно).
Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока.
В комплекте чехол для хранения.
