Falcon Eyes FEA-SB 7575 софтбокс для студийной вспышки

Артикул: VBR-473

Falcon Eyes FEA-SB 7575 – софтбокс с серебряной отражающей поверхностью для импульсных источников освещения.

Размер 75х75 см. Байонет FEDE (байонетное кольцо сменное).

Описание

Аксессуар представляет собой отражатель, внешний и внутренний рассеиватели, несущий каркас (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Falcon Eyes). Для установки FEA-SB 7575 на осветительные приборы с другим байонетом необходимо использовать переходные кольца диаметром 145 мм (приобретаются отдельно).

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока.

В комплекте чехол для хранения.

