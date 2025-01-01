images
Falcon Eyes FEA-SB 50200 BW софтбокс для студийных вспышек

Falcon Eyes FEA-SB 50200 BW софтбокс для студийных вспышек

Falcon Eyes
Артикул: VBR-467

Falcon Eyes FEA-SB 50200 BW – световой модификатор для студийных осветительных приборов. Размер освещающей поверхности данной модели 50x200 см. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Материал рассеивателя: жаропрочный капрон 0,1 мм. Байонет Bowens.

Falcon Eyes FEA-SB 50200 BW софтбокс для студийных вспышек

