Phottix (82757) Luna Deep октобокс 100 см

Артикул: OLE-1381

Phottix Luna Deep (82757) – отражатель-октобокс изготовлен из жаропрочных материалов. Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Непревзойденное качество внутреннего покрытия делает его похожим на металлические отражатели типа beаuty dish. Новационное крепление из стекловолокна позволяет быстро собрать и разобрать октобокс, что делает его незаменимым помощником и на выезных фотосессиях. Для удобства переноски предусмотрен компактный чехол. Диаметр, см – 100.