Phottix (82757) Luna Deep октобокс 100 см

Phottix Luna Deep (82757) – отражатель-октобокс изготовлен из жаропрочных материалов. Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Непревзойденное качество внутреннего покрытия делает его похожим на металлические отражатели типа beаuty dish. Новационное крепление из стекловолокна позволяет быстро собрать и разобрать октобокс, что делает его незаменимым помощником и на выезных фотосессиях. Для удобства переноски предусмотрен компактный чехол. Диаметр, см – 100.
Октобокс Phottix Luna Deep (82757) можно использовать с кольцом-адаптером типа Bowens, а также со студийным осветителем Phottix Indra 500 TTL и креплением для системной вспышки Phottix HS Speed Mount.
