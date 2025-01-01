images
Phottix (82757) Luna Deep октобокс 100 см

Phottix
Артикул: OLE-1381

Phottix Luna Deep (82757) – отражатель-октобокс изготовлен из жаропрочных материалов. Предназначен для получения мягкого, рассеянного света. Непревзойденное качество внутреннего покрытия делает его похожим на металлические отражатели типа beаuty dish. Новационное крепление из стекловолокна позволяет быстро собрать и разобрать октобокс, что делает его незаменимым помощником и на выезных фотосессиях. Для удобства переноски предусмотрен компактный чехол. Диаметр, см – 100.

Описание

Октобокс Phottix Luna Deep (82757) можно использовать с кольцом-адаптером типа Bowens, а также со студийным осветителем Phottix Indra 500 TTL и креплением для системной вспышки Phottix HS Speed Mount. 

Комплектация

  • Восьмиугольный софтбокс Phottix Luna Deep 100 см – 1 шт.
  • Рассеиватели - 2 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.
  • Кольцо Bowens – 1 шт.

Полезные ссылки

Видео

Как сочетать вспышку с солнечным светом
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Видеообзор &quot;Светодиодная панель Phottix (81419) M200R RGB Light с аккумулятором и мини-штативом&quot;
