Phottix Luna (82755) складной стрип-бокс 30x150 см

Phottix
Артикул: OLE-0937

Phottix Luna (82755) – складной стрип-бокс размером 30х150 см изготовлен из термоустойчивых материалов с креплением из стекловолокна. Используется для создания мягкого направленного света без ненужных бликов при работе в студии и на выезде. Качество получаемого освещения сопоставимо с металлическими отражателями типа beauty dish. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол. Байонет Bowens. 

Модель можно использовать со студийным осветителем Phottix Indra 500 TTL и креплением для системной вспышки Phottix HS Speed Mount II. Софтбокс обеспечивает высокую светоотдачу, а два диффузора – равномерно распределяют свет. Для использования различных осветителей предусмотрены дополнительные адаптеры (приобретаются отдельно).

  • Складной софтбокс Phottix Luna 30х150 см – 1 шт.
  • Рассеиватели – 2 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.
  • Кольцо Bowens – 1 шт.


