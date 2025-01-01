Phottix Luna (82755) складной стрип-бокс 30x150 см

Артикул: OLE-0937

Phottix Luna (82755) – складной стрип-бокс размером 30х150 см изготовлен из термоустойчивых материалов с креплением из стекловолокна. Используется для создания мягкого направленного света без ненужных бликов при работе в студии и на выезде. Качество получаемого освещения сопоставимо с металлическими отражателями типа beauty dish. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол. Байонет Bowens.