Phottix Luna (82755) складной стрип-бокс 30x150 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Phottix Luna (82755) – складной стрип-бокс размером 30х150 см изготовлен из термоустойчивых материалов с креплением из стекловолокна. Используется для создания мягкого направленного света без ненужных бликов при работе в студии и на выезде. Качество получаемого освещения сопоставимо с металлическими отражателями типа beauty dish. Софтбокс легко и быстро складывается, а для переноски и хранения предусмотрен компактный чехол. Байонет Bowens.
Модель можно использовать со студийным осветителем Phottix Indra 500 TTL и креплением для системной вспышки Phottix HS Speed Mount II. Софтбокс обеспечивает высокую светоотдачу, а два диффузора – равномерно распределяют свет. Для использования различных осветителей предусмотрены дополнительные адаптеры (приобретаются отдельно).
