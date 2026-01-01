Phottix Hexa-Para (82481) 16-угольный глубокий cофтбокс 150 см

Временно нет в наличии

Phottix Hexa-Para (150 см) – глубокий 16-угольный cофтбокс, изменяет резкий направленный свет вспышки в мягкий рассеянный свет. Применяется для бестеневой предметной и макросъемки.

