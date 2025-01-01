images
Phottix HD (82497) легкоскладываемый зонт-софтбокс 90х120 см с решеткой

Артикул: NVF-6001

Phottix HD (82497) зонт-софтбокс 90х120 см – легко-складываемый софтбокс для бестеневой предметной и макросъемки. Превращает резкий направленный свет вспышки в мягкий рассеянный свет.

Комплектация

  • Софтбокс.
  • Решетка.
  • Рассеиватель.
  • Чехол.

Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Зоммер Джорджио
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
