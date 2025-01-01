Phottix легкоскладываемый восьмиугольный зонт-софтбокс с решеткой 120 см

Описание

Данный зонт-софтбокс представляет собой диффузор восьмиугольной формы с полупрозрачным экраном и съёмной решёткой для лучшего контроля на рассеиванием света в комплекте. Данный софтбокс идеально можно использовать вместе с импульсными накамерными вспышками либо малыми стробами. Его можно сложить в течении нескольких секунд, он очень удобен для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах.