Phottix легкоскладываемый восьмиугольный зонт-софтбокс с решеткой 120 см

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Легкоскладываемый восьмиугольный зонт-софтбокс Phottix. Диаметр 120 см. Комплектуется сотовой насадкой.
Данный зонт-софтбокс представляет собой диффузор восьмиугольной формы с полупрозрачным экраном и съёмной решёткой для лучшего контроля на рассеиванием света в комплекте. Данный софтбокс идеально можно использовать вместе с импульсными накамерными вспышками либо малыми стробами. Его можно сложить в течении нескольких секунд, он очень удобен для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter