Phottix легкоскладываемый восьмиугольный зонт-софтбокс с решеткой 120 см

Phottix
Артикул: NVF-2796

Легкоскладываемый восьмиугольный зонт-софтбокс Phottix. Диаметр 120 см. Комплектуется сотовой насадкой.

Описание

Данный зонт-софтбокс представляет собой диффузор восьмиугольной формы с полупрозрачным экраном и съёмной решёткой для лучшего контроля на рассеиванием света в комплекте. Данный софтбокс идеально можно использовать вместе с импульсными накамерными вспышками либо малыми стробами. Его можно сложить в течении нескольких секунд, он очень удобен для перевозок, что необходимо фотографам, работающим на выездах.

Комплектация

  • Металлические фиксаторы для крепления к вспышке.
  • Белый рассеиватель.
  • Сотовая насадка.
  • Зонт-софтбокс.
  • Сумка для переноски.

