Phottix (82532) Deluxe kit 60x60 см с сеткой и маской

Phottix
Артикул: NVF-761

Phottix (82532) Deluxe kit 60x60 см – комплект для преобразования направленного света вспышки в мягкий рассеянный свет. Софтбокс предназначен для бестеневой предметной и макросъемки.

Байонет типа Bowens.

Описание

Комплектация

  • Софтбокс серии Easy-Folder 60х60 см.
  • Белые рассеивающие панели – 2 шт.
  • Крепление для установки системных вспышек на горячий башмак.
  • Крепление на осветитель типа Bowens.
  • Сетка со структурой типа «упаковка для яиц».
  • Круглая маска.
  • Сумка.


 

