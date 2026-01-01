Phottix (82729BR) Raja 120 быстрораскладной софтбокс 120 см для Broncolor Pulso G
Phottix (82729BR) Raja 120 быстрораскладной софтбокс 120 см для Broncolor Pulso G
Phottix (82729BR) Raja 120 быстрораскладной софтбокс 120 см для Broncolor Pulso G

Phottix (82729BR) Raja 120 быстрораскладной софтбокс 120 см для Broncolor Pulso G

Phottix
Артикул: DAN-6676

Быстрораскладной софтбокс Phottix (82729BR) Raja 120, диаметром - 120 см для Broncolor Pulso G.

Быстрораскладной октобокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Диаметр - 120 см. Комплектуется адаптером Broncolor Pulso G, съемной средней перегородкой, дифузором и сумкой.

Описание

Октобокс, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. 

В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие, и съемные передний диффузор и внутреннюю перегородку.

Характеристики:
  • размер в рабочем состоянии - 1200x530 мм
  • размер в сложенном состоянии - диаметр 180x850 мм
  • вес с креплением Elinchrom - 2370 г
  • потеря света (в стопах) только внутренний диффузор - +0,7
  • потеря света (в стопах) внутренний диффузор и внешний диффузор - -0,7

