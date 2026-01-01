images
images
images
images
Phottix (82727HE) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Hensel
Артикул: DAN-6668

Быстрораскладной софтбокс Phottix (82727HE) Raja 150, диаметром - 150 см для Hensel.

Быстрораскладной октобокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Диаметр - 150 см. Комплектуется адаптером Hensel, съемной средней перегородкой, дифузором и сумкой.

Описание

Октобокс, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. 

В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие, и съемные передний диффузор и внутреннюю перегородку.

Характеристики:
  • размер в рабочем собранном состоянии - 1500x620 мм
  • размер в сложенном состоянии - диаметр 180x1020 мм
  • вес с креплением - 2930 г
  • потеря света (в стопах) только внутренний диффузор - +0,3
  • потеря света (в стопах) внутренний диффузор и внешний диффузор - -0,9

С этим товаром покупают

Shesha BW-3250 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х5 на стену
Арт. NVF-8186
Shesha BW-3250 двусторонний виниловый фотофон черный/белый 3,2х5 на стену
Наличие
в наличии 1-3 шт

Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.

Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 3,2х5. Вес - 9,0 кг.

18 530 ₽
В корзину

Видео

Эдуард Буба
Эдуард Буба
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Профессионально о микрофонах
Профессионально о микрофонах
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
