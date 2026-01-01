Phottix (82727MB) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Multiblitz тип V
Phottix (82727MB) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Multiblitz тип V
Phottix (82727MB) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Multiblitz тип V
Phottix (82727MB) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Multiblitz тип V

Phottix (82727MB) Raja 150 быстрораскладной софтбокс 150 см для Multiblitz тип V

Phottix
Артикул: DAN-6667

Быстрораскладной софтбокс Phottix (82727MB) Raja 150, диаметром - 150 см для Multiblitz тип V.

Быстрораскладной октобокс имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может подготовить  данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Диаметр - 150 см. Комплектуется адаптером Multiblitz тип V, съемной средней перегородкой, дифузором и сумкой.

Описание

Октобокс, предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Мягкость светотеневого рисунка обусловлена наличием рассеивающей поверхности большой площади и специально подобранной геометрией боковых отражающих плоскостей. 

В софтбоксе применено серебряное внутреннее покрытие, и съемные передний диффузор и внутреннюю перегородку.

Характеристики:
  • размер в рабочем собранном состоянии - 1500x620 мм
  • размер в сложенном состоянии - диаметр 180x1020 мм
  • вес с креплением - 2930 г
  • потеря света (в стопах) только внутренний диффузор - +0,3
  • потеря света (в стопах) внутренний диффузор и внешний диффузор - -0,9

