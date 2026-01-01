Phottix (82725EP) Raja Strip 30х140 стрипбокс с сотами 30х140 см для Einstein Paul C. Buff

Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.

Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.

Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Einstein Paul C. Buff.

Характеристики:

байонет - Einstein Paul C. Buff (сменное кольцо)

размер - 300x1400x535 мм

вес - 1,12 кг



