Phottix (82725CO) Raja Strip 30х140 стрипбокс с сотами 30х140 см для Comet

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Стрипбокс Phottix (82725CO) Raja Strip 30х140 см, с сотами для Comet.
Быстрораскладной софтбокс (стрипбокс) зонтичного типа с использованием термостойкого материала SL Tech от Phottix. Размер - 30х140 см. Байонет - Comet. В комплекте два диффузора соты и сумка для переноски.
Размер 30х140 см - один из самых распространенных размеров софтбоксов, так как является универсальным для многих типов съемки. Он позволяет получить длинный и узкий поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение - солнечный свет из окна.
Стрипбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Особая форма софтбокса делает его незаменимым аксессуаром, когда требуется создать рисунок и с помощью контрового света.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели, внутренний и внешний диффузоры. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно.
Софтбокс оснащен сменным металлическим адаптером для байонета типа Comet.
Характеристики:
Особенности серии Phottix Raja:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов