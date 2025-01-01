Phottix (82530) софтбокс 60x60 см

Артикул: NVF-2794

Phottix (82530) – квадробокс 60х60 см. Используется для бестеневой предметной и макросъемки. Легко и быстро складывается, поэтому удобен для небольших студий и работе на выезде. В комплекте адаптер для студийных вспышек и чехол для переноски.