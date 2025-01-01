Phottix (82515) восьмиугольный софтбокс с решеткой 80 см

Артикул: NVF-2009

Phottix (82515) – легко складывающийся восьмиугольный софтбокс диаметром 80 см. Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет красивый блик. Используется для точного позиционирования и эффективного рассеивания света, исключая появление резких пятен. Может быть использован, как отдельно, так и с импульсной накамерной вспышкой. Удобен в переноске.