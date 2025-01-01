Phottix (82515) восьмиугольный софтбокс с решеткой 80 см

Москва
Phottix (82515) – легко складывающийся восьмиугольный софтбокс диаметром 80 см. Модификатор обеспечивает мягкий свет и добавляет красивый блик. Используется для точного позиционирования и эффективного рассеивания света, исключая появление резких пятен. Может быть использован, как отдельно, так и с импульсной накамерной вспышкой. Удобен в переноске.
Профессиональный октобокс изготовлен из высококачественного отражающего и рассеивающего материала. Внутренняя часть выполнена из качественной отражающей серебряной ткани, снаружи материал черного цвета. Внутри имеется белая мембрана для обеспечения более мягкого света.Крепления для установки софтбокса Speed Ring на осветители различных производителей приобретаются отдельно.
