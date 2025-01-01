MingXing (18044) Heat Resistant softbox софтбокс 60x60 см

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.
MingXing Heat Resistant softbox – жаропрочный софтобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 60х60. Байонет Bowens.
Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку.
Комплект без сотовой насадки!
Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.
Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.
