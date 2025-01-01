images
MingXing (18044) Heat Resistant softbox софтбокс 60x60 см

MingXing (18044) Heat Resistant softbox софтбокс 60x60 см

MingXing
Артикул: NVF-6638

MingXing Heat Resistant softbox – жаропрочный софтобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 60х60. Байонет Bowens.

Описание

Специальная матовая белая ткань оказывает рассеивающий эффект и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Внешний диффузор софтбоксов серии MINGXING Heat Resistant softbox утоплен вовнутрь на 5 см, это дает возможность получить более направленный свет, не применяя сотовую насадку. 

Комплект без сотовой насадки!

Комплектация

 

Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. FTR-1370
Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

5 180 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes EB-060 софтбокс 40x40 см с переходником для накамерных вспышек
Арт. VBR-456
Falcon Eyes EB-060 софтбокс 40x40 см с переходником для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи

Falcon Eyes EB-060 – предназначен для получения полноценного дополнительного источника мягкого света.

Оснащен металлическим кронштейном и может быть установлен на любую вспышку с горячим башмаком. Размер: 40х40 см. Вес - 1,0 кг.

-15 %6 090 ₽
5 170 ₽
В корзину

Видео

Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера