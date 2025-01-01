Mingxing Front diffuser softbox (18010) софтбокс жаропрочный 60x90 см

Москва
Mingxing Front diffuser softbox (18010) – квадробокс, изготовлен из современной жаропрочной ткани. Специальная матовая белая ткань позволяет создать рассеивающий эффект, за счет чего появляется и мягкость светотеневого рисунка. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. Превосходно подойдет для создания заполняющего света при портретной и предметной съемках. Размер, см – 60х90. Байонет Bowens.
