Mingxing Front Diffuser Softbox октобокс жаропрочный 60 см

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.