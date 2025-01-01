images
Mingxing Front Diffuser Softbox октобокс жаропрочный 60 см

MingXing
Артикул: NVF-6766

Mingxing Front Diffuser Softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 60 см. Адаптер Bowens.

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Комплектация

  • Софт-бокс.
  • Рассеиватель.
  • Адаптер Bowens.


Полезные ссылки

Osram 64744 галогенная лампа Miniature Bulb 240 Volt T7.244094 HALOGEN Medium Bi-Pin GX9.5
Osram 64744 галогенная лампа Miniature Bulb 240 Volt T7.244094 HALOGEN Medium Bi-Pin GX9.5
Osram 64744 галогенная лампа Miniature Bulb 240 Volt T7.244094 HALOGEN Medium Bi-Pin GX9.5
Арт. NVF-2580
Osram 64744 галогенная лампа Miniature Bulb 240 Volt T7.244094 HALOGEN Medium Bi-Pin GX9.5
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Osram 64744 – одноцокольная галогенная студийная лампа 1000 Вт патрон GX9.5. Предназначена для галогенных осветителей QL-1000.

Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Арт. NVF-9421
Fotokvant RFLH-05 крепление для накамерной вспышки с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-05 - крепление для накамерной вспышки.

Позволяет использовать вспышку с быстрораскладными софтбоксами и любыми насадками (световыми модификаторами) с байонетом Bowens. За счет крепления накамерная вспышка может быть использована как студийная. Материал изготовления корпуса - пластик.

