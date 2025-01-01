Mingxing Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 200 см

Manfrotto 110G – комплект усиленных колес с тормозами для стоек с диаметром ножки 22 мм.
Mingxing Front Diffuser Softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 200 см. Адаптер Bowens.
Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.
Manfrotto 420B – комбинированная алюминиевая стойка-журавль.
Комплектуется противовесом - сумкой для песка (сумка пустая). Используется как стандартная студийная стойка, а также в комбинации "стойка+журавль". В комплекте предусмотрен двухсторонний адаптер 1/4" и 3/8" Manfrotto 013. Максимальная высота – 392 см, грузоподъемность – до 9 кг. Цвет - черный.
