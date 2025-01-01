images
Mingxing (18004) Front Diffuser Softbox октобокс жаропрочный 150 см

Mingxing (18004) Front Diffuser Softbox октобокс жаропрочный 150 см

MingXing
Артикул: NVF-6758

Mingxing Front Diffuser Softbox октбокс жаропрочный 150 cm – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 150 см. Адаптер Bowens.

Описание

Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс будет незаменим в случаях, когда фотографу необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение.

Комплектация

  • Софт-бокс.
  • Рассеиватель.
  • Адаптер Bowens.


Полезные ссылки:

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Арт. NVF-1397
Grifon T-216 (175/216см) translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.

2 480 ₽
В корзину
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Арт. FTR-1366
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

5 800 ₽
В корзину
MingXing (18040) Heat Resistant softbox октобокс 150 см
Арт. NVF-6627
MingXing (18040) Heat Resistant softbox октобокс 150 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 150 см. Байонет Bowens.

8 400 ₽
В корзину
MingXing Heat Resistant softbox октобокс 95 см
Арт. NVF-6643
MingXing Heat Resistant softbox октобокс 95 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

MingXing Heat Resistant softbox – восьмиугольный софтбокс, с помощью которого можно создать мягкое освещение без бликов. Размер освещаемой поверхности – 95 см. Байонет Bowens.

5 250 ₽
В корзину
-5 %
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Арт. NVF-7200
Grifon FL-305A патрон на 4 цоколя Е27 с креплением для зонта
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт. 

-5 %1 040 ₽
980 ₽
В корзину

Видео

Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера