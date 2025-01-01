Hensel Ultra (380100) Softbox E 80x100HC отражатель софтбокс

images
Hensel
Hensel Ultra (380100) Softbox E 80x100HC – прямоугольный софтбокс серии Ultra предназначен для создания рассеянного студийного освещения. Внутри корпуса – съемная диффузная прокладка.

Размер 80х100 см. Держатель в комплекте. Подходит для Expert Pro, Contra, eFLASH, Expert, EH Pro Flash Head, EH Pro Mini и EHT Scanlight.

Симметричная подсветка портрета. Снимаем как в Голливуде
Магия в твоих руках. Godox представляет светодиодный ламповый светильник TL60
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Как выбирать вспышку-2. Обзор девяти вспышек YongNuo
