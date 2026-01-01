GreenBean LedStorm 60BW быстроскладной софтбокс

Описание

Шестнадцатиугольный софтбокс формирует круглое ровное световое пятно, которое отображается интересным бликом на предметах или в глазах модели. Форма модификатора позволяет равномерно заполнить софтбокс светом и выдать равномерное световое пятно.



Шестнадцать металлических спиц создают ровное и полное натяжение тента-рефлектора. Софтбокс раскладывается за минуту заведением спицы в паз до щелчка. Чтобы сложить софтбокс, нажмите рычажок, освобождающий спицу - это тоже не займет много времени. Прочная надежная металлическая конструкция, в которой отсутствуют пластиковые детали, выдержит частое использование в течение долгого времени.

Характеристики:

байонет - Bowens

посадочный диаметр под переходные (байонетные) кольца - 134 мм

диаметр софтбокса - 55 см

глубина софтбокса - 33 см

размер комплекта в сумке - 50х22х22 см

вес софтбокса - 1,1 кг

вес комплекта в сумке - 1,6 кг



