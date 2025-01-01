Fotokvant Soft Stand D120 софтбокс с креплением журавль

Артикул: NVF-7074

Fotokvant Soft Stand D120 – удобный универсальный комплект из софтбокса диаметром 120 см с креплением журавль.

Стойка-журавль предназначена для установки глубоких софтбоксов. Позволяет установить любой осветитель четко по центру софтбокса. Благодаря креплению возможен наклон на любой угол, который позволит размер софтбокса. Софтбокс предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью.