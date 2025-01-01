Fotokvant Soft Stand D120 софтбокс с креплением журавль

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Soft Stand D120 – удобный универсальный комплект из софтбокса диаметром 120 см с креплением журавль.
Стойка-журавль предназначена для установки глубоких софтбоксов. Позволяет установить любой осветитель четко по центру софтбокса. Благодаря креплению возможен наклон на любой угол, который позволит размер софтбокса. Софтбокс предназначен для портретной и полноростовой съемки людей или крупных предметов. Внутренняя серебряная поверхность выполнена из качественного материала с высокой отражающей способностью.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов