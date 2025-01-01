images
П-Фото (470100-6) софтбокс для системы Profoto 70х100 см

П-Фото
Артикул: NVF-2485

П-Фото (470100-6) – жаропрочный прямоугольный софтбокс.

Устанавливается на вспышку для получения мягкого и ровного светового потока, одинакового по всей излучающей площади. Байонетное крепление Profoto.

Grifon B-103 фон тканевый 3х5 м серый
Grifon B-103 фон тканевый 3х5 м серый
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Тканевый фон Grifon изготовлен из хлопкового материала. Размер 3,0х5,0 м. Плотность полотна 186 г/кв.м. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

5 800 ₽
