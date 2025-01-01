П-Фото (470100-6) софтбокс для системы Profoto 70х100 см

Временно нет в наличии

Устанавливается на вспышку для получения мягкого и ровного светового потока, одинакового по всей излучающей площади. Байонетное крепление Profoto.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter